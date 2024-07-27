نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. آخر تطورات تعاقد الأهلي مع يحيى عطية الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية، تعثر في مفاوضات النادي الأهلي لحسم صفقة المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر فريق سوتشي الروسي، بسبب الخلافات المالية مع ناديه ورغبته في الحصول على مقابل مادي ضخم بالإضافة إلى الرعبة في تمديد عقده قبل الإعارة.

وأبدى السويسري مارسيل كولر المدير الفني، غضبه بشدة بعد تعثر مفاوضات ضم يحيي عطية الله خاصةً وأنها تأتي للمرة الثانية بعد تعثر صفقة زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري، الذي رحل للدوري البلجيكي.

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وكان النادي الأهلي توصل لاتفاق خلال الأيام الماضية مع يحيى عطية الله، من أجل الحصول على خدماته، حيث أبدى اللاعب موافقة على التواجد داخل التتش، إلا أن مطالب النادي الروسي، تعثر عملية رحيله حتى هذه اللحظة.

وحقق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، فوزًا ضد المصري البورسعيدي، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الثامن عشر من الدوري المصري الممتاز.