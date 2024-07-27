نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأهل 2 مصريين للدور المقبل وتعثر الثالث في أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد اليوم السبت الموافق 27-7-2024، تأهل ثلاثي من المصريين، في أولى المنافسات في الالعاب الأولمبية، باولمبياد باريس 2024.

تأهل عبد الخالق البنا لاعب منتخب التجديف، إلى الدور ربع النهائي من منافسات دورة الألعاب الأولمبية التى تقام في باريس، وذلك بعد حصوله على المركز الثالث.

وحصل البنا على المركز الثالث في التصفية الأولى لسباقات التجديف للقارب الفردى مسافة 2000 متر بزمن قدره 7:05 دقيقة، في أولمبياد باريس.

ويمثل التجديف فى الأولمبياد الثلاثى عبدالخالق البنا، وأحمد خالد تيتو ومحمد علاء قوطة.

فيما تأهلت لاعبة منتخب مصر للسلاح ناردين إيهاب إلى دور الـ 32 لأوليمبياد باريس 2024 بعد الفوز على مواطنتها المصرية شيرويت جابر 15-9 في منافسات سلاح سيف المبارزة.

كما تأهلت لاعبة منتخب مصر للسلاح أية حسين إلي دور الـ 32 في منافسات سلاح سيف المبارزة بعد الفوز على اللاعبة السنغالية بينيتا نداي 15-14.

وبعد الفوز انقلب إلى خروج آية حسين لاعبة منتخب مصر للسلاح من الدور الثاني بمنافسات سلاح سيف المبارزة بعد الخسارة أمام لاعبة هونج كونج فيفيان كونج بنتيجة 11-15.