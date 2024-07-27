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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر Iraq أونلاين.. مشاهدة مباراة العراق ضد الأرجنتين دون تقطيع اليوم في أولمبياد باريس.. تستكمل اليوم مباريات منافسات كرة القدم⚽ في دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس" 2024، ويصطدم منتخب العراق تحت 23 سنة، بنظيره منتخب الأرجنتين، في خضم منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، ويتواجد منتخبا العراق والأرجنتين في المجموعة الثانية التي تضم إلى جوارهما المغرب وأوكرانيا.

ويخوض منتخب العراق مباراته بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في الجولة الأولى على أوكرانيا بهدفين مقابل هدف، أما منتخب الأرجنتين فيطمح في تعويض خسارته بالجولة الأولى أمام المغرب بنتيجة 2-1.

بث مباشر Iraq أونلاين.. مشاهدة مباراة العراق ضد الأرجنتين دون تقطيع اليوم في أولمبياد باريس

موعد مباراة العراق والأرجنتين اليوم في الأولمبياد

بث مباشر Iraq أونلاين.. مشاهدة مباراة العراق ضد الأرجنتين دون تقطيع اليوم في أولمبياد باريس.. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية والعراق.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والأرجنتين اليوم

ومن المنتظر أن تذاع المباراة عبر "بي إن سبورتس 1"،