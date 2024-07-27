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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة "عاجل من هـنــا" بث مباشر مباراة العراق أمام الأرجنتين دون تقطيع Live Now في أولمبياد باريس.. تستكمل اليوم مباريات منافسات كرة القدم⚽ في دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس" 2024، ويصطدم منتخب العراق تحت 23 سنة، بنظيره منتخب الأرجنتين، في خضم منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، ويتواجد منتخبا العراق والأرجنتين في المجموعة الثانية التي تضم إلى جوارهما المغرب وأوكرانيا.

مشاهدة "عاجل من هـنــا" بث مباشر مباراة العراق أمام الأرجنتين دون تقطيع Live Now في أولمبياد باريس.. ويخوض منتخب العراق مباراته بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في الجولة الأولى على أوكرانيا بهدفين مقابل هدف، أما منتخب الأرجنتين فيطمح في تعويض خسارته بالجولة الأولى أمام المغرب بنتيجة 2-1.

مشاهدة "عاجل من هـنــا" بث مباشر مباراة العراق أمام الأرجنتين دون تقطيع Live Now في أولمبياد باريس

موعد مباراة العراق والأرجنتين اليوم في الأولمبياد

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية والعراق.

مشاهدة "عاجل من هـنــا" بث مباشر مباراة العراق أمام الأرجنتين دون تقطيع Live Now في أولمبياد باريس

القنوات الناقلة لمباراة العراق والأرجنتين اليوم

مشاهدة "عاجل من هـنــا" بث مباشر مباراة العراق أمام الأرجنتين دون تقطيع Live Now في أولمبياد باريس.. ومن المنتظر أن تذاع المباراة عبر "بي إن سبورتس 1"،