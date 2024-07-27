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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر الآن أولمبياد باريس.. مشاهدة مباراة إسبانيا الدومينيكان HD دون تقطيع.. تستضيف فرنسا دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في الفترة من 26 يوليو 2024 وحتى 11 أغسطس 2024.

البث المباشر إسبانيا ضد جمهورية الدومينيكان أولمبياد باريس، الجولة الثانية، وتقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن مباراة إسبانيا ضد الدومينيكان في أولمبياد باريس 2024، فضلًا عن الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل والبث المباشر.

بث مباشر الآن أولمبياد باريس.. مشاهدة مباراة إسبانيا الدومينيكان HD دون تقطيع

مباراة اسبانيا ضد جمهورية الدومينيكان

بث مباشر الآن أولمبياد باريس.. مشاهدة مباراة إسبانيا الدومينيكان HD دون تقطيع.. ويدخل منتخب اسبانيا الأولمبي المباراة بكل من أجل تحقيق الفوز في الجولة الثانية من أولمبياد باريس 2024، على حساب منتخب جمهورية الدومينيكان الأولمبي، بينما يدخل منتخب جمهورية الدومينيكان الأولمبي المباراة من أجل تحقيق بداية جيدة في البطولة، وتحقيق ثلاثة نقاط على حساب منتخب اسبانيا الأولمبي.

بث مباشر الآن أولمبياد باريس.. مشاهدة مباراة إسبانيا الدومينيكان HD دون تقطيع

ترتيب اسبانيا وجمهورية الدومينيكان في المجموعة الثانية

ترتيب المجموعة الثانية (C) الترتيب الفريق النقاط 1 إسبانيا الأولمبي 3 2 مصر الأولمبي 1 3 جمهورية الدومينيكان الأولمبي 1 4 أوزباكستان الأولمبي

موعد مباراة اسبانيا وجمهورية الدومينيكان

بث مباشر الآن أولمبياد باريس.. مشاهدة مباراة إسبانيا الدومينيكان HD دون تقطيع.. وتقام مباراة منتخب اسبانيا ومنتخب جمهورية الدومينيكان ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بأولمبياد باريس، يوم السبت الموافق 27 يوليو 2024، اليكم توقيت المباراة في الدول العربية كالتالي:

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 2:00 مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، والساعة 3:00 مساءً بتوقيت السودان وليبيا.

بينما تنطلق في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت وقطر وفلسطين والأردن ولبنان والعراق وسوريا.

وتنطلق في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وجمهورية الدومينيكان

بث مباشر الآن أولمبياد باريس.. مشاهدة مباراة إسبانيا الدومينيكان HD دون تقطيع.. وتنقل لكم مباريات أولمبياد باريس عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لأولمبياد باريس 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد خصصت المجموعة قناة بي إن سبورت لتغطية المباراة، ويمكنكم مشاهدة مباراة منتخب اسبانيا ضد منتخب جمهورية الدومينيكان بث مباشر في إطار مباريات الجولة الثانية من أولمبياد باريس عبر القنوات التالية حول العالم: