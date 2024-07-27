نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادى سموحة ينعى محمود صالح نجم النادى الأهلى السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى مجلس إدارة نادى سموحه برئاسة المهندس فرج عامر منذ قليل محمود صالح نجم الأهلى السابق الذى وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وأصدرت الصفحة الرسمية لنادى سموحه بيانا قالت خلاله.

أن المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحه والسادة أعضاء مجلس إدارة النادى يتقدمون بخالص التعازى للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلى والسادة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلى فى وفاه الكابتن محمود صالح نجم النادى الأهلى السابق الذى وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وتوفى نجم الأهلى السابق صباح اليوم عن عمر يناهز 64 عامًا بعد صراع مع المرض.