نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفوق مبهر من الصين في افتتاحية منافسات أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصلت الصين على أول ميداليتين ذهبيتين في افتتاحية أولمبياد باريس 2024، في المحطة الأولى من مسابقة دورة الألعاب الأولمبية، اليوم السبت.

حيث حقق منتخب الصين الفوز بأولى ذهبيات الألعاب في منافسات الرماية للفرق المختلطة، وأيضًا على ذهبية في منافسات الغطس للسيدات.

وانطلقت البداية من الصين بالفوز بنتيجة 16-12 على كوريا الجنوبية في نهائي منافسات ضغط الهواء من مسافة 10 أمتار للفرق المختلطة في الرماية، عن طريق يو تينج هوانج ولي هاو شينج.

وفاجأت كازاخستان الجميع بالتفوق على ألمانيا وحصدت الميدالية البرونزية، وتعتبر هذه أولى ميداليات ألعاب باريس على الإطلاق.

وبعد مرور وقت قصير، انتقل للقب الثاني، وبدور الفريق الصيني، الذي يضم يا ني تشانج ويي وين تشين، اقتنص ذهبية القفز من المنصة المتحركة على مسافة ثلاثة أمتار في منافسات الغطس بعدما حصد 337.68 نقطة.

وبهذا السيناريو انتقلت الميدالية الفضية إلى الولايات المتحدة، بينما حصدت بريطانيا الميدالية البرونزية.