نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زياد السيسي بطل مصر للسلاح يتأهل للدور الـ32 من بطولة أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تأهل اللاعب المصنف أول عالميا وبطل منتخب مصر للسلاح زياد السيسي، إلى ثمن نهائى اولمبياد باريس 2024.

وحقق زياد السيسي فوزه على بطل الأرجنتين بنتيجة 15-11، وذلك في أولى منافسات بطولة أولمبياد باريس 2024.

وفي نفس السياق، انهت ناردين إيهاب لاعبة منتخب مصر للسلاح منافسات سلاح سيف المبارزة، مشوارها من دور ال 32 بعد الخسارة من لاعبة فرنسا ماري فلورانس بنتيجة 15-10.

وكانت ناردين إيهاب قد تأهلت إلى دور الـ 32 لاوليمبياد باريس 2024 بعد الفوز على مواطنتها المصرية شيرويت جابر 15-9 في منافسات سلاح سيف المبارزة.

وودعت أية شريف لاعبة منتخب مصر للسلاح مشاركتها في أولمبياد باريس من الدور الثاني بالخسارة أمام لاعبة هونج كونج 11-15.



وجدير بالذكر، أن منتخب مصر لكرة اليد قد حقق فوزًا صعبًا في مستهل مشواره بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 أمام المنتخب المجري بنتيجة 35-32.