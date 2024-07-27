نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة منتخب العراق والأرجنتين (Iraq vs Argentina) اليوم في أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة منتخب العراق والأرجنتين (Iraq vs Argentina) اليوم في أولمبياد باريس 2024

موعد مباراة منتخب العراق والأرجنتين (Iraq vs Argentina) اليوم في أولمبياد باريس 2024.. يشهد عشاق الساحرة المستديرة في العراق والعالم العربي لحظة تاريخية اليوم، حيث يصطدم أسود الرافدين بعملاق كرة القدم الأرجنتيني في مواجهة نارية ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في أولمبياد باريس 2024.

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وتسهيل جميع عمليات البحث ذات الصلة في جوجل.

لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة العراق ضد الأرجنتين من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد مباراة منتخب العراق والأرجنتين (Iraq vs Argentina) اليوم في أولمبياد باريس 2024

مباراة العراق ضد الأرجنتين في أولمبياد باريس 2024

تأتي هذه المباراة في أعقاب انتصار مفاجئ للعراق على أوكرانيا في الجولة الافتتاحية، ما زاد من حماس الجماهير العراقية وتوقعاتهم ب تحقيق إنجاز جديد. وعلى الجانب الآخر، يسعى منتخب الأرجنتين جاهدًا للتعويض عن خسارته أمام المغرب في المباراة الأولى، حيث يدرك جيدًا أهمية هذه المواجهة في الحفاظ على آماله في التأهل إلى الأدوار المتقدمة.

تعتبر هذه المواجهة بمثابة اختبار حقيقي لقدرات المنتخب العراقي، الذي يضم مجموعة من اللاعبين الموهوبين والشباب، والذين أثبتوا جدارتهم في المباراة الأولى. ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وحماسًا لا يوصف، حيث يسعى كلا المنتخبين لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

تُقام هذه المباراة في أجواء احتفالية خاصة، حيث تستضيف باريس الحدث الرياضي الأهم في العالم، وتشهد مشاركة نخبة من نجوم كرة القدم الشابة من مختلف دول العالم. ولا شك أن مواجهة العراق والأرجنتين ستكون واحدة من أبرز مباريات الدورة، وستحظى بمتابعة واسعة من قبل الجماهير العربية والعالمية.

موعد مباراة العراق والارجنتين في أولمبياد باريس 2024

ينتظر عشاق كرة القدم العراقية والعربية بفارغ الصبر موعد مواجهة المنتخب العراقي مع نظيره الأرجنتيني في أولمبياد باريس 2024. ستُقام هذه المباراة الحماسية يوم السبت الموافق 27 يوليو 2024، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والرياض والدوحة ودمشق، والساعة الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان. يتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وحماسًا لا يُضاهى، حيث يسعى أسود الرافدين لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد عمالقة كرة القدم العالمية.

القنوات الناقلة

يشهد عشاق كرة القدم في الوطن العربي موعدًا هامًا مع مواجهة نارية تجمع بين منتخبَي العراق والأرجنتين في أولمبياد باريس 2024. ولتلبية رغبة الجماهير في متابعة هذا الحدث الرياضي الكبير، ستقوم مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" بنقل المباراة مباشرة وحصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما ستنقل القناة المغربية "الرياضية" المباراة لتلبية اهتمام الجماهير المغربية. وبذلك، سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع تغطية شاملة ومتنوعة لهذه المواجهة المرتقبة.

العراق والمغرب ومصر في أولمبياد باريس



وتشارك 3 منتخبات عربية في أولمبياد باريس هي العراق والمغرب ومصر.

ويلعب العراق والمغرب في المجموعة الثانية إلى جانب الأرجنتين وأوكرانيا، في حين تلعب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم كلا من أوزبكستان وإسبانيا وجمهورية الدومينيكان.

مجموعة العراق في أولمبياد باريس 2024

منتخب المغرب منتخب العراق منتخب الأرجنتين منتخب أوكرانيا



تشكيل العراق المتوقع أمام الأرجنتين في أولمبياد باريس

حراسة المرمى حسن حسين.

خط الدفاع مكينزي _ حسين عامر _ زيد تحسين _ سعدون _ حيدر.

خط الوسط الأمين _ كنوش _ كرار محمد _ بايش.

خط الهجوم أيمن حسين.

تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام العراق في أولمبياد باريس 2024