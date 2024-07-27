نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من باستور بعد فوز منتخب مصر لكرة اليد أمام المجر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد عن سعادته بفوز فريقه على المجر بنتيجة 35-32 في اول مبارياته بأولمبياد باريس.

وأضاف "الفوز بالمباراة الأولى دفعة هامة للفريق حيث إنه ا رفعت الضغط عن اللاعبين في بداية المشاركة بالأولمبياد".

وأتم "رغم مرور المباراة بأوقات حرجة إلا إن اللاعبين استطاعو تدارك المباراة والفوز في النهاية بفارق أربعة أهداف".

وتوجه باستور بالشكر إلى اللاعبين على المجهود الكبير الذي بذلوه خلال المباراة.

ويتواجد منتخب اليد في مجموعة قوية تضم رفقته كلا من الدنمارك وفرنسا والأرجنتين والمجر والنرويج.

وتضم قائمة منتخب اليد 14 لاعبًا وهم:كريم هنداوي - محمد علي - ابراهيم المصري - عبد الرحمن فيصل - محمد طارق - يحيى خالد- يحيى الدرع - سيف الدرع - مهاب سعيد - أحمد هشام دودو- أحمد عادل - علي زين- محمد سند- عمر بكار.

فيما تضم قائمة الاحتياطي كل من: محمد عصام الطيار - خالد وليد - أكرم يسري