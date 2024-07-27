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أحمد جودة - القاهرة - جولة دولية شرسة بث مباشر بين Morocco vs Ukraine اليوم, تفاصيل مباراة المغرب وأوكرانيا, في أولمبياد باريس 2024، يلا شوت بث مباشر Morocco, مشاهدة منافسة نارية بين المغرب وأوكرانيا, دون تقطيع في أولمبياد باريس, يستعد المنتخب المغربي، لاستكمال مشواره في بطولة أولمبياد 2024، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس, بمواجهة أوكرانيا في الجولة الثانية من دور المجموعات, ويشارك أسود الأطلس في المجموعة الثانية من البطولة, برفقة كل من الأرجنتين, العراق, بالإضافة إلى منتخب أوكرانيا، وقدم المغاربة عرضًا رائعًا في الجولة الأولى أمام الأرجنتين التي تعادلت معهم بصعوبة 2-2 في الرمق الأخير من عمر المباراة.

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يلا شوت بث مباشر Morocco.. مشاهدة منافسة نارية بين المغرب وأوكرانيا دون تقطيع في أولمبياد باريس

موعد مباراة المغرب وأوكرانيا في أولمبياد باريس 2024

موعد مباراة المغرب وأوكرانيا في أولمبياد باريس 2024، هو يوم السبت 27 يوليو 2024 على ملعب جيوفروي.

يلا شوت بث مباشر Morocco.. مشاهدة منافسة نارية بين المغرب وأوكرانيا دون تقطيع في أولمبياد باريس.. وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر والسعودية، 16:00 بتوقيت المغرب.

يلا شوت بث مباشر Morocco.. مشاهدة منافسة نارية بين المغرب وأوكرانيا دون تقطيع في أولمبياد باريس

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وأوكرانيا في أولمبياد 2024

يلا شوت بث مباشر Morocco.. مشاهدة منافسة نارية بين المغرب وأوكرانيا دون تقطيع في أولمبياد باريس.. وتذاع مباريات أولمبياد 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة المغرب وأوكرانيا على شاشتها، وسيتم نقل المواجهة عبر beIN Sports HD 1 بجانب القناة المفتوحة بتعليق جواد بدة، كما يتم بث اللقاء عبر المغربية الرياضية.

يلا شوت بث مباشر Morocco.. مشاهدة منافسة نارية بين المغرب وأوكرانيا دون تقطيع في أولمبياد باريس.. ويتم بث مباراة المغرب وأوكرانيا، التي تُقام يوم السبت 27 يوليو ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في أولمبياد باريس 2024، عبر عدة قنوات، هي قناة “بي إن سبورت 1” الناقل الحصري للبطولة أولمبياد في شمال إفريقيا والوطن العربي، وقناة الكأس 5، بالإضافة إلى قناة المغربية الرياضية، وذلك من خلال الترددات التالية:

تردد قناة BEIN SPORTS1 على نايل سات

تردد قناة BEIN SPORTS1 على نايل سات التردد 11013 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/2

تردد قناة BEIN SPORTS1 على سهيل سات

قناة BEIN SPORTS1 على سهيل سات التردد 11547 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/2

تردد القناة الرياضية المغربية على القمر الصناعي النايل سات

القناة الرياضية المغربية على القمر الصناعي النايل سات التردد 11476 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 4/3

تردد القناة الرياضية المغربية على القمر الصناعي عرب سات

القناة الرياضية المغربية على القمر الصناعي عرب سات التردد 12683 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4

شاهد البث المباشر لمباراة المغرب وأوكرانيا في أولمبياد 2024

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تشكيل المغرب أمام أوكرانيا في أولمبياد باريس 2024

يلا شوت بث مباشر Morocco.. مشاهدة منافسة نارية بين المغرب وأوكرانيا دون تقطيع في أولمبياد باريس.. ويدخل المدرب طارق السكتيوي المباراة بالتشكيل التالي: