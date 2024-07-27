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أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة منتخب مصر وأوزبكستان (Egypt vs Uzbekistan) اليوم في أولمبياد باريس 2024

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة منتخب مصر وأوزبكستان (Egypt vs Uzbekistan) اليوم في أولمبياد باريس 2024.. يشهد عشاق الكرة المصرية والعربية موعدًا حاسمًا اليوم السبت الموافق 27 يوليو 2024، حيث يلتقي منتخب مصر الأولمبي بنظيره الأوزبكي في مواجهة نارية ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات في أولمبياد باريس 2024.

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شاهد مباراة منتخب مصر وأوزبكستان اليوم بث مباشر - أولمبياد باريس 2024

مباراة مصر وأوزبكستان في أولمبياد باريس 2024

تأتي هذه المباراة في ظل تطلعات جماهيرية عريضة لتحقيق الفوز والعبور إلى الدور التالي، خاصة بعد التعادل المخيب في المباراة الافتتاحية أمام جمهورية الدومينيكان.

تجمع المباراة بين فريقين يسعيان جاهدًا لتحقيق الانتصار، فمنتخب مصر يطمح إلى تصحيح مساره بعد التعادل السلبي في الجولة الأولى، بينما يسعى منتخب أوزبكستان إلى تحقيق أول انتصار له في البطولة بعد الخسارة أمام إسبانيا. وتزيد أهمية هذه المواجهة كونها ستحدد بشكل كبير فرص تأهل الفريقين إلى الأدوار النهائية.

تُعتبر هذه المباراة فرصة ذهبية لمنتخب مصر الأولمبي لإثبات جدارته والتقدم خطوة نحو تحقيق إنجاز تاريخي في أولمبياد باريس. كما أنها تمثل تحديًا كبيرًا للاعبين المصريين الذين يسعون لتقديم أداء قوي يرضي جماهيرهم ويؤكد على تطور الكرة المصرية.

في خضم هذه الأجواء الحماسية، تتجه الأنظار إلى اللاعبين المصريين الذين يتحملون مسؤولية كبيرة في هذه المباراة الحاسمة. ومن المتوقع أن يشهد اللقاء تنافسًا شرسًا بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما للسيطرة على مجريات اللعب وتحقيق النتيجة التي تضمن له الاستمرار في البطولة.

موعد مباراة المنتخب الأولمبي وأوزبكستان في أوليمبياد باريس



يشهد عشاق كرة القدم المصرية والعربية موعدًا حاسمًا يوم السبت الموافق 27 يوليو 2024، حيث يلتقي منتخب مصر الأولمبي بنظيره الأوزبكي في مواجهة نارية ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات في أولمبياد باريس 2024. وتكتسب هذه المباراة أهمية خاصة بالنسبة للمنتخب المصري الذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل مواصلة مشواره في البطولة والاقتراب من الأدوار النهائية.

ستُقام المباراة على ملعب "لا بوجوار" في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الخامسة مساءً بتوقيت الدوحة والكويت، والساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد، وذلك لضمان متابعة الجماهير العربية في مختلف المناطق الزمنية لهذه المواجهة المرتقبة. ومن المتوقع أن تشهد المباراة إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من الجالية المصرية والعربية المقيمة في فرنسا، بالإضافة إلى ملايين المتابعين في الوطن العربي الذين سيتابعون اللقاء عبر شاشات التلفزيون.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وأوزبكستان في أوليمبياد باريس

يسعد عشاق كرة القدم المصرية بمتابعة مباراة منتخبنا الوطني الأولمبي أمام منتخب أوزبكستان في أولمبياد باريس 2024. وحرصًا من شبكة بي إن سبورتس على تقديم أفضل تغطية رياضية، فقد أعلنت عن نقل جميع مباريات الأولمبياد مجانًا عبر قنواتها المفتوحة على القمر الصناعي "نايل سات". بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشجعين المغاربة متابعة المباراة عبر قناة الرياضية المغربية. وبذلك، تتعدد الخيارات المتاحة للمشجعين لمتابعة هذا الحدث الرياضي الكبير.

جدول الترددات

القناة القمر الصناعي التردد (MHz) الاستقطاب معدل الترميز (SR) بي إن سبورتس إكسترا 1 نايل سات 11054 H 27500 بي إن سبورتس إكسترا 2 نايل سات 12604 H 27500 بي إن سبورتس إكسترا 3 نايل سات 12604 H 27500 الرياضية المغربية نايل سات 11515 V 27500

تشكيل منتخب مصر ضد أوزباكستان في أوليمبياد باريس 2024 المتوقع

حراسة المرمى: حمزة علاء.

الدفاع: أحمد عيد- عمر فايد- حسام عبدالمجيد- كريم الدبيس.

الوسط: محمد شحاتة- محمد النني- أحمد عاطف قطة.

الهجوم: أسامة فيصل- إبراهيم عادل- أحمد سيد زيزو.

ترتيب المجموعة الثالثة بعد الجولة الأولى

منتخب إسبانيا 3 نقاط منتخب الدومينيكان نقطة واحدة منتخب مصر نقطة واحدة منتخب أوزبكستان دون رصيد من النقاط

طاقم تحكيم مباراة منتخب مصر وأوزبكستان بأولمبياد باريس



وأسندت اللجنة مهمة إدارة مباراة مصر وأوزبكستان إلى الحكم الأسترالي كامبل ك أو انا، ويعاونه تريفيس إيزاك وموتوكيرا بيرنارد، وحكمًا رابعًا هاميلتون أوديتي، وعلى الفار فاليري باولو ويساعده جونزاليس ليودان.