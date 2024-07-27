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أحمد جودة - القاهرة - مازال يسعي نادي برشلونة الإسباني جاهدًا للحصول على خدمات نيكو ويليامز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مستجدات انضمام نيكو ويليامز إلى برشلونة

وقال فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات، أن موقف برشلونة واضح ولم يتغير بشأن التعاقد مع نيكو ويليامز خلال الميركاتو الصيفي.

وأضاف:" صفقة ويليامز هي أولوية مطلقة للنادي الكتالوني، ولن تكون هناك أي صفقة حتي معرفة رد نيكو".

وأوضح:" تم إجراء اتصالات بشأن داني أولمو لكن لن يحدث شيء أو يتقدم حتى يتم حسم الأمر بالنسبة لصفقة ويليامز".