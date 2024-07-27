عاجل.. تأكد غياب نجم برشلونة عن مواجهة مصر وإسبانيا في أولمبياد باريس 2024

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أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب أحد لاعبي المنتخب الإسباني الأولمبي عن مباراة مصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات في منافسات كرة القدم ضمن أولمبياد باريس 2024، والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

تأكد غياب نجم برشلونة عن مواجهة مصر وإسبانيا

وضمن المنتخب الإسباني تأهله إلى الدور القادم من منافسات كرة القدم بـ أولمبياد باريس 2024، بعد أن حقق الفوز الثاني تواليًا في دور المجموعات ووصل للنقطة السادسة.

في الوقت ذاته، يستعد المنتخب المصري لمواجهة منتخب أوزبكستان بعد قليل على ملعب "لابوجوار"، ضمن الجولة الثانية، وذلك بعد التعادل السلبي مع جمهورية الدومينيكان في الجولة الأولى.

تلقى ب أو كوبارسي، مدافع المنتخب الإسباني الأولمبي ولاعب فريق برشلونة، بطاقة صفراء في مواجهة الدومينيكان بعد تدخل مع إيديسون أزكونا الذي تعرض للطرد بسبب التدخل العنيف على كوبارسي.

تلك البطاقة، التي جاءت بعد إنذار حصل عليه كوبارسي في مباراة أوزبكستان الأولى، تمنعه من المشاركة في مواجهة المنتخب المصري نتيجة تراكم البطاقات.