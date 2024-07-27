زياد السيسي يصل نصف نهائي سلاح السيف في أولمبياد باريس 2024

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أحمد جودة - القاهرة - تأهل زياد السيسي لاعب سلاح السيف، إلى نصف نهائي أولمبياد باريس وذلك بعد الفوز على بطل ألمانيا ماتياس سزابو.

وتفوق البطل المصري على حساب نظيره الألماني على بطل ألمانيا 15-14.

ميدالية تاريخية

وبات اللاعب المصري على بعد فوز واحد من ميدالية تاريخية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

من هو زياد السيسي؟

هو من مواليد 15 ديسمبر 1994 بالإسكندرية، ويلعب لنادي بالم هيلز.

ومن هواياته مشاهدة الاسكواش وكرة السلة والكرة الطائرة والغطس.

متزوج من نوران جوهر بطلة العالم للاسكواش، ويحلم الثنائي بالتواجد سويا في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 بعد إدراج رياضة الاسكواش.

أما والده الراحل هو علي السيسي سبق له اللعب لمنتخب مصر لكرة السلة.

بدأ ممارسة كرة السلة بسبب عائلته لأن والده ووالدته وشقيقه لعبوا اللعبة، كان ضمن الجيل الذهبي لسبورتنج في السلة والذي ضم إيهاب أمين لاعب الأهلي الحالي.

والدته كانت تحب الرياضات الفردية وأعجبت بالسلاح لأنه يطلق عليها رياضة الأمراء، وفي البداية رفض الانتقال للسلاح بسبب حبه لكرة السلة قبل أن يحترف اللعبة ليرتفع الطموح بتحقيق ميدالية ذهبية في أولمبياد باريس.