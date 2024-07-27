تشكيل أوزبكستان الرسمي أمام منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمنتخب أوزبكستان عن التشكيل الرسمي لمواجهة منتخب مصر الأولمبي في الجولة الثانية من دور المجموعات لأولمبياد باريس 2024.

تشكيل أوزبكستان الرسمي أمام منتخب مصر الأولمبي

وجاء تشكيل أوزبكستان على النحو الآتي:

حراسة المرمى: عبد الواحد نعماتو.

خط الدفاع: زافارمرد عبد الرحماتوف - محمدقدر خمرالييف - عبد القدير خوسانوف - غصن الدين عليكولوف.

خط الوسط: ديور خولماتوف - عبد الرؤوف بورييف - أوستون أورونوف - جاسوربيك جالوليدينوف - عباسبيك فايزوليف.

خط الهجوم: إلدور شومورودوف.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في مجموعته برصيد نقطة واحدة خلف إسبانيا المتصدر برصيد 3 نقاط ثم الدومينكان برصيد نقطة في المركز الثالث وأوزبكستان في المركز الرابع دون رصيد من النقاط.