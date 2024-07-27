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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة منتخب نيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية New Zealand vs America اليوم في أولمبياد باريس 2024

موعد مباراة منتخب نيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية New Zealand vs America اليوم في أولمبياد باريس 2024.. يشهد عشاق كرة القدم حول العالم، وخاصة في الولايات المتحدة ونيوزيلندا، موعدًا حاسمًا يوم السبت الموافق 27 يوليو 2024، حيث يلتقي المنتخبان في مواجهة نارية ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات في أولمبياد باريس 2024.

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مباراة منتخب نيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية New Zealand vs America اليوم في أولمبياد باريس 2024

مباراة أمريكا ونيوزيلندا في أولمبياد باريس 2024

تأتي هذه المباراة في ظل تطلعات جماهيرية عريضة لتحقيق الفوز والعبور إلى الدور التالي.

تجمع المباراة بين فريقين يسعيان جاهدًا لتحقيق الانتصار، فمنتخب نيوزيلندا يطمح إلى مواصلة عروضه القوية والاقتراب من صدارة المجموعة حيث فاز في الجولة الأولى واستحوز على ٣ نقاط، بينما يسعى منتخب أمريكا إلى تعزيز موقعه في الترتيب وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من ثقته بنفسه. وتزيد أهمية هذه المواجهة كونها ستحدد بشكل كبير فرص تأهل الفريقين إلى الأدوار النهائية.



تُعتبر هذه المباراة فرصة ذهبية لمنتخبي الولايات المتحدة ونيوزيلندا لإثبات جدارتهما والتقدم خطوة نحو تحقيق إنجاز تاريخي في أولمبياد باريس. كما أنها تمثل تحديًا كبيرًا للاعبين الذين يسعون لتقديم أداء قوي يرضي جماهيرهم ويؤكد على تطور كرة القدم في البلدين.

في خضم هذه الأجواء الحماسية، تتجه الأنظار إلى اللاعبين الذين يتحملون مسؤولية كبيرة في هذه المباراة الحاسمة. ومن المتوقع أن يشهد اللقاء تنافسًا شرسًا بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما للسيطرة على مجريات اللعب وتحقيق النتيجة التي تضمن له الاستمرار في البطولة.

موعد مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ونيوزيلندا في أولمبياد باريس

يشهد عشاق كرة القدم في الوطن العربي موعدًا هامًا يوم السبت الموافق 27 يوليو 2024، حيث يلتقي منتخبا الولايات المتحدة ونيوزيلندا في مواجهة مثيرة ضمن أولمبياد باريس 2024. وستختلف أوقات انطلاق المباراة حسب التوقيت المحلي لكل دولة عربية، حيث ستبدأ في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، و8:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وغيرها من التوقيتات الأخرى للدول العربية.

القنوات الناقلة لمباراة نيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية

يمكن لعشاق كرة القدم متابعة مباراة منتخب نيوزيلندا ضد منتخب الولايات المتحدة في أولمبياد باريس 2024 عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس، والتي حصلت على حقوق بث حصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وستكون قناة بي إن سبورتس 2 هي القناة المخصصة لنقل هذه المباراة المثيرة.

معلق مباراة امريكا ونيوزيلندا

أعلنت إدارة قنوات بي ان سبورت عن تعيين المعلق نوفل باشي للتعليق على أحداث مباراة منتخب امريكا ومنتخب نيوزيلندا في أولمبياد باريس 2024، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من البطولة.

ترتيب امريكا ونيوزيلندا في المجموعة



ترتيب المجموعة الثانية (A)