مجموعة مصر.. منتخب إسبانيا يعبر إلى ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

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أحمد جودة - القاهرة - تأهل منتخب إسبانيا، إلى دور ربع نهائي منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وذلك عقب الفوز على الدومينيكان 3-1 في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

منتخب إسبانيا يصل ربع نهائي أولمبياد باريس

يقع منتخب إسبانيا، إلى جانب مصر والدومينيكان وأوزبكستان بالمجموعة الثالثة في دورة الألعاب الأولمبية، المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية، باريس.

وجاءت ثلاثية منتخب إسبانيا ضد الدومينيكان عن طريق؛ فيرمين لوبيز وأليكس بينا وميجيل جوتيريش بالدقائق التالية على الترتيب “24 و55 و70”.

وسجل أنجيل مونتيس دي أوكا، هدف الدومينيكان الوحيد في المباراة ضد إسبانيا بالدقيقة “38”.

ويعتلي منتخب إسبانيا، صدارة المجموعة الثالثة في أولمبياد باريس برصيد 6 نقاط، من انتصارين أمام أوزبكستان والدومينيكان.