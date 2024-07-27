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أحمد جودة - القاهرة - أبدى الإيطالي جيانماركو تامبيري، حزنه الشديد، بعدما علم أنه فقد خاتم الزفاف الخاص به، خلال افتتاح أولمبياد باريس، وبعد ذلك تقدم بالاعتذار إلى زوجته.

تامبيري يفقد خاتم زفافه أثناء احتفاله بأولمبياد باريس

فقد حصل اللاعب على الذهبية في أولمبياد ريو 2020، وفقد خاتمه وانزلق من يديه، أثناء رفعه علم إيطاليا خلال حفل افتتاح الأولمبياد الذي أقيم في نهر السين، ليسقط الخاتم في النهر.

ونشر تامبيري صورة له تجمعه بزوجته عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، موجها لها رساله كالتالي:" أنا آسف يا حبي، آسف للغاية".

وواصل: "فقدانه لكثير من الوزن" و"الحماسة التي لا يمكن كبتها" خلال الحفل.

واستكمل: "إذا حدث ذلك، وإذا فقدت الخاتم، فلا أتخيل مكانا أفضل، لأنه سيبقي في قاع نهر مدينة الحب".

واستطرد: "سيكونان معا للأبد وسيكون هذا عذر آخر لتجديد عهودنا والزواج مجددا".

وعلقت زوجته كيارا قائله: "أنت فقط من يسطيع تحويل هذا الأمر لرومانسي".