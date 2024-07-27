نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. منتخب مصر الأولمبي يهزم أوزبكستان بهدف كوكا في أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز منتخب مصر الأوليمبي، على نظيره اوزبكستان،بهدف للفراعنة دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدورة الألعاب الأوليمبية "باريس 2024".

منتخب مصر يفوز على أوزبكستان

وبدأ الشوط الأول لمنتخب مصر الأولمبي، بإستخواذ وسيطرة من قبل اللاعبين، وبحماس شديد.

ومع الدقيقة الـ10 من عمر الشوط الأول نجح منتخب مصر الأولمبي في إحراز هدف التقدم على حساب أوزبكستان عن طريق أحمد نبيل كوكا.

وسجل منتخب أوزبكستان هدف التعادل في الدقيقة الـ 29 من عمر الشوط الأول ولكن تم الغاءه بداعي التسلل بعد رجوع حكم اللقاء لتقنية الفار.

وبهذه النتيجة؛ تأهل منتخب مصر الاولمبي لربع نهائي أولمبياد باريس عقب الفوز على أوزبكستان بهدف نظيف.