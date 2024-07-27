نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رئيس اتحاد الملاكمة يقرر تحويل يمنى عياد للتحقيق بسبب ميزان أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر عبدالعزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الملاكمة تحويل اللاعبة يمنى عياد للتحقيق.

التحقيق مع يمنى عياد بعد استبعادها من أولمبياد باريس

فضل عبد العزيز غنيم الاستماع للاعبة بنفسه ومعرفة ملابسات ما حدث لها وتسببها في عدم المشاركة والانسحاب من دور الـ16 لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا بفرنسا.

وقال عبدالعزيز غنيم خلال تصريحاته اليوم أن اللاعبة خضعت للميزان الساعة 12 صباحًا وقبل المنافسات بساعات وتم خضوعها للوزن مرة اخري قبل المباراة ولكن للأسف اكتشفنا زيادة وزنها 700 جرام مؤكدا أن الجهاز الفنى للمنتخب كان قد أطمئن على يمنى عياد واغلق باب الغرفة عليها حفاظًا على سلامتها ولكن لانعرف حتى الآن سبب زيادة وزنها.

وقال عبدالعزيز غنيم إنه فضل الاستماع بنفسه للاعبة ولن يتم ذبحها كما يعتقد البعض ولكن سيتم معاقبتها في حالة الإدانة مشيرًا إلى أن يمنى عياد لاعبة صاعدة وينتظرها مستقبل كبير ولكن يجب محاسبتها حتى لا تقع مستقبلًا في مثل هذه الأخطاء.

واعترف عبدالعزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة أن القرعة ظلمت أبطال مصر في اللعبة حيث وقع عبدالرحمن عرابي وزن 80 كليو مع لاعب ازربيجان وهو مصنف رقم واحد على العالم في وزنه.

كما أن عمر العوضي لاعب منتخب مصر وزن 71 ك وقع أيضًا في طريق لاعب المنتخب الباكستاني والمصنف الأول عالميًا في هذا الوزن.