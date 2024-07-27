نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللاعب رقم 37.. كوكا ينضم لقائمة هدافي مصر في الأولمبياد بعد هدفه أمام أوزبكستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قاد أحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي، منتخب مصر الأولمبي لفوز ثمين على حساب منتخب أوزبكستان بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات في أولمبياد باريس 2024.

وجاء هدف كوكا في شباك منتخب أوزبكستان بالدقيقة 11 ليمنح منتخب الفراعنة 3 نقاط ثمينة في مشواره بالأولمبياد.

كوكا ينضم لقائمة هدافي مصر في الأولمبياد

وبهدفه في مرمى أوزبكستان انضم أحمد نبيل كوكا لقائمة هدافي منتخب مصر في الأولمبياد بعد تسجيله الهدف رقم 68 للفراعنة في تاريخ مشاركاتهم بالأولمبياد التي بدأت عام 1920 حتى الآن.

وتضم قائمة هدافي منتخب مصر في الأولمبياد 37 لاعبًا يتصدرها مصطفى رياض نجم الترسانة بتسجيله 8 أهداف.

وجاءت قائمة هدافي منتخب مصر في الأولمبياد كالآتي:

- مصطفى رياض – 8 أهداف

- محمود مختار التتش – 4 أهداف

- السيد الضيظوي – 4 أهداف

- علي رياض – 4 أهداف

- رأفت عطية – 3 أهداف

- رفعت الفناجيلي – 3 أهداف

- محمد صلاح – 3 أهداف

- سجل هدفين كلًا من: محمد أبوتريكة، حسن على علوبة، سيد أباظة، حسين حجازي، سيد حودة، سمير قطب، محمد بدوي، عماد سليمان وهادي خشبة

- سجل هدفًا كلًا من: إبراهيم يكن، جمال الزبير، على الحسني، عبدالكريم صقر، محمد الجندي، كامل الفار، أحمد مكاوي، محمد شاهين، شحتة، كمال عتمان، موسى أبو العظم، محمود حسن، محمود الخطيب، مجدى عبدالغنى، خالد جاد الله، محمد يوسف، إبراهيم المصري، مروان محسن، أحمد ياسر ريان وعمار حمدي، أخيرًا أحمد نبيل كوكا.