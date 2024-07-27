نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع نهائي أولمبياد باريس بعد الفوز على أوزبكستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب مصر الأولمبي فوزًا ثمينًا على حساب نظيره منتخب أوزبكستان بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

وجاء هدف منتخب مصر في شباك منتخب أوزبكستان عن طريق اللاعب أحمد نبيل كوكا بالدقيقة 11 من عمر المباراة.

وفي نفس المجموعة حقق منتخب إسبانيا فوزه الثاني على التوالي أمام منتخب جمهورية الدومينيكان بنتيجة 3-1 ليتأهل بشكل رسمي إلى ربع نهائي منافسات كرة القدم في الأولمبياد.

ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الثانية

- إسبانيا 6 نقاط

- مصر 4 نقاط

- الدومينيكان 1 نقطة

- أوزبكستان دون نقاط

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب إسبانيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات يوم 30 يوليو الجاري، فيما يلتقي منتخب جمهورية الدومينيكان مع نظيره أوزبكستان.

حظوظ منتخب مصر في التأهل لربع نهائي الأولمبياد

يمتلك منتخب مصر عدة فرص للتأهل لربع نهائي منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 وهي كالآتي:

- إذا فاز منتخب مصر على إسبانيا، سيرتفع رصيد نقاطه إلى 7 نقاط، وفي هذه الحالة، سيتأهل بغض النظر عن نتيجة مباراة الدومينيكان وأوزبكستان، وسيتصدر ترتيب المجموعة.

- في حالة التعادل مع منتخب إسبانيا يصعد منتخبنا الوطني أيضًا لربع النهائي، حيث سيرتفع رصيده إلى 5 نقاط وسوف يحتل المركز الثاني خلف الماتادور الإسباني.

- أما في حالة الخسارة أمام إسبانيا سيتأهل الفراعنة مباشرة حال خسارة أو تعادل الدومينيكان أمام أوزبكستان، بينما في حالة فوز الدومينيكان يمكن لمنتخبنا التأهل بشرط التفوق في فارق الأهداف خاصة وأن المباراة بينهما انتهت بالتعادل السلبي.