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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن وجود ثغرة واضحة في دفاعات الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، وذلك قبل انطلاق بداية الموسم الجديد.

مشكلة دفاعية تواجه ريال مدريد في الموسم الجديد

وقالت شبكة "ريفيلو" الإسبانية، أنه مع رحيل ناتشو ورافا مارين عن صفوف الفريق الملكي، أصبح هناك تغرة في خط الدفاع المدريدي.

وأوضحت الشبكة الإسبانية، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، سيعتمد فقط على 3 مدافعين روديغير وميليتاو وفاييخو وهناك تشواميني الذي سيلعب دور رئيسي في الدفاع عند الحاجة لذلك.

وأشارت، أن ريال مدريد يتجه لعدم التعاقد مع أي صفقة دفاعية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، خاصة بعد فشل التعاقد مع الفرنسي ليني يورو الذي انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعدما كان قريبًا من الفريق الإسباني.