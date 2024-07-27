أوباما ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - انتظم يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

أوباما ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك

جاء ذلك، بعدما انتهى "أوباما" من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية تحت إشراف الجهاز الطبي، بسبب معاناته من آلام في القدم.

وشارك "أوباما" في جميع فقرات المران، سواء البدنية والتأهيلية بجانب الخططية والتقسيمة الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز.