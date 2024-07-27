نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناديان سعوديان في صراع على خطف موهبة برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن الصفقة التي يسعى وراءها عملاقي الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل تعزيز صفوفها.

الأهلي والاتفاق يتصارعان على كانسيلو

يهتم العديد من أندية الدوري السعودي بفكرة التعاقد مع نجوم جديدة، من أجل تعزيز الفريق في الفترة القادمة وعلى رأس الأندية ناديي الأهلي والاتفاق اللذان يرصدان نجم برشلونة.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فإن كل من ناديي الأهلي والاتفاق يتصارعان على التوقيع مع البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولعب كانسيلو الموسم الماضي في برشلونة على سبيل الإعارة، ولم يتمكن النادي من شراء عقده هذا الموسم من أجل ضمان بقاءه معه الفترة القادمة.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن مانشستر سيتي لا ينوي الاحتفاظ بخدمات كانسيلو، بل يفضل بيعه من جديد بدلًا من بقاءه في قلعة الاتحاد.

وسيكون عملاقي الدوري السعودي على استعداد لتلبية كافة الطلبات التي يريدها نادي مانشستر سيتي بدلًا من برشلونة الذي يعاني من أزمة اقتصادية تهدد تعاقده مع نجومه.

الجدير بالذكر أن الظهير الأيمن صاحب الـ 30 عامًا نجح في المساهمة بـ 89 هدفًا خلال مسيرته مع أندية بنفكيا، وبرشلونة، ومانشستر سيتي، وفالينسيا، ويوفنتوس، وبايرن ميونخ.