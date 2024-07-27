نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف ليفربول النهائي من التعاقد مع نيمار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن موقف مسئولو إدارة نادي ليفربول الإنجليزي بقيادة أرني سلوت، مدرب الفريق، من التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وارتبط نيمار بالخروج من بوابة نادي الهلال الفترة القادمة، خاصة بعدما فشل في تقديم الأداء المطلوب منه بسبب إصاباته المتتالية والتي أزعجت إدارة الفريق السعودي.

وفي سياق ذلك فقد علق نجم منتخب انجلترا السابق مايكل اوين عن حقيقة رحيل نيمار خلال الصيف إلى نادي ليفربول الإنجليزي.

هل ينضم نيمار إلى ليفربول؟

وقال لاعب إنجلترا السابق، أن نيمار لديه شهرة ضخمة، ووجوده في نادي مثل ليفربول سيزيد من فرص الترويج له، ولكن سيكلف ذلك خزنة النادي أموال طائلة لن يكون قادر على دفعها.

وأتم: "لاعب مثل نيمار يحتاج أن يتقاضى بشكل فلكي، قد يكون مستواه أقل مما كان عليه سابقًا ولكنه مزال يتمتع بموهبة كبيرة ومميزة، لن يكون من السهل رؤيته داخل ليفربول".