نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد فوزه على أوزبكستان.. تعرف على ترتيب مجموعة مصر فى أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب مصر الأولمبي فوزًا صعبا، في ثاني منافساته بـ دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ويعد هذا الانتصار الأول له، بعد الفوز على أوزبكستان بهدف دون رد.

والتقى منتخب مصر أمام أوزبكستان، ضمن منافسات الجولة الثانية لمواجهات دور المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة بأولمبياد باريس 2024، بجانب إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومينيكان.

وتأهل منتخب إسبانيا الأولمبي بعد فوزه على نظيره الدومينيكاني، إلى دور الثماينة من أولمبياد باريس 2024.

بهذا الفوز تأهل منتخب إسبانيا إلى دور الثمانية كأول المنتخبات في أولمبياد باريس 2024، قبل مواجهة مصر في الجولة القادمة يوم الثلاثاء المقبل.

ترتيب مجموعة مصر في أولمبياد باريس 2024

-إسبانيا 6 نقاط.

-مصر 4 نقاط.

-الدومينيكان نقطة وحيدة.

-أوزبكستان دون نقاط.