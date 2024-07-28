ديميرال ينتظم في معسكر أهلي جدة

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أحمد جودة - القاهرة - انتظم التركي ميريح ديميرال مدافع منتخب تركيا وأهلي جدة السعودي في التدريبات الجماعية للنادي السعودي في معسكر الفريق الخارجي بالنمسا، وذلك من أجل الاستعداد للمرحلة القادمة.

ميريح يتواجد في معسكر أهلي جدة

وتواجد ميريح ديميرال في معسكر الفريق اليوم في النمسا، حيث ظهر اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق، وذلك من أجل الاستعداد للمرحلة القادمة، تحت قيادة الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للفريق.

ويؤدي ديميرال تدريبات تأهيلية خلال الفترة الحالية، وذلك من أجل تجهيزه فنيا وبدنيا للمرحلة القادمة، في ظل إعتماد يايسله على المدافع بشكل أساسي في تشكيلة الفريق.

ونجح أهلي جدة في الفوز في المباريات الودية التي خاضها الفريق خلال الفترة الماضية، استعدادا للمرحلة القادمة، في ظل إرتباط الفريق ببطولات محلية وقارية في الموسم المقبل.

ويخوض أهلي جدة أولى مبارياته الرسمية أمام الهلال السعودي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي التي تقام يوم 13 أغسطس المقبل.