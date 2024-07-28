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أحمد جودة - القاهرة - توصل نادي باوك اليوناني إلى اتفاق شفهي للتعاقد مع موهبة مانشستر يونايتد السابقة شولا شوريتير، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

باوك اليوناني يخطف صفقة الدوري السعودي المنتظرة

يأتي ذلك وفقًا لما أكده الصحفي فابريزيو رومانو الذي أوضح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن اللاعب يحظى أيضًا باهتمام الأندية الإنجليزية وإسبانيا والدوري الأمريكي والأندية السعودية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يسافر شورتير ويوقع الأسبوع المقبل مع باوك اليوناني في صفقة انتقال حر في فترة انتقالات الصيف الحالي.

وكان لاعب الوسط الإنجليزي صاحب الـ20 عامًا قد رحل عن صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.