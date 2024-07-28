نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالمقصود: عدم وجود ضغوط فرصة لجوميز لاستكشاف الناشئين.. و"الشناوي" مستقبل الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد عبدالمقصود، مدرب الزمالك السابق، أن أداء المنتخب الأولمبي أمام أوزبكستان أفضل من لقاء الدومينيكان، متمنيا التوفيق للفراعنة في أولمبياد باريس.

وقال عبدالمقصود في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "فوز المنتخب الأولمبي على أوزبكستان كان هام للغاية ومن المهم أن لا يخسر المنتخب مباراة إسبانيا القادمة".

وأضاف: "المباريات الحالية للزمالك فرصة للبرتغالي جوزيه جوميز من أجل الحكم على مستوى جميع اللاعبين والعناصر الشابة".

واختتم: "عدم وجود ضغوط فرصة لجوميز لاستكشاف الناشئين، وسعيد للغاية بتألق الحارس الشاب محمود الشناوي أمام بيراميدز وسيكون مستقبل نادي الزمالك في مركز حراسة المرمى".