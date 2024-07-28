الارشيف / الرياضة

أمير هشام: صفقة يحيى عطية الله لم تفشل والأولوية للاعب أجنبي آخر

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: صفقة يحيى عطية الله لم تفشل والأولوية للاعب أجنبي آخر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن صفقة المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر فريق سوتشي الروسي، هو مطلب ثاني للأهلي في هذا المركز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أمير هشام: صفقة يحيى عطية الله لم تفشل والأولوية للاعب أجنبي آخر 

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " يضع لاعب أجنبي ضمن الأولوية وبدأت في العودة مرة أخرى، وهو ما جعل النادي الأحمر يتراجع نسبيًا عن ضم يحيى عطية الله بالموسم الجديد".

وأضاف أمير هشام: "صفقة عطية الله لم تفشل ولا يزال في الصورة، ولكن كولر المدير الفني يرى اللاعب الأجنبي الآخر هو صاحب الأولوية لضمه بالموسم المقبل".

الكلمات الدلائليه
محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا