نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يصل لاتفاق مع فياريال لضم حارسه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعي تشيلسي الإنجليزي في إبرام صفقات من العيار الثقيل لتعديم صفوف الفريق خلال الأنتقالات الصيفية الحالية، إستعدادًا للموسم الجديد 2024-2025.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن إدارة البلوز تقدمت بعرض رسمي لنادي فياريال الإسباني للتعاقد مع الحارس السويدي فيليب يورجنسن.

وأضاف فابريزيو أن تشيلسي يرغب في ضم الحارس السويدي خلال فترة الأنتقالات الجارية بمقابل 24.5 مليون يورو بالإضافة إلي بعض الأمتيازات.

وأشار إلي أن المفاوضات تسير بشكل جيد، مؤكدًا أن الساعات الماضية شهدت اتصالات من جانب البلوز لإنهاء الصفقة خلال الساعات القادمة.

تشيلسي يقترب من ضم السويدي فيليب يورجنسن

وأفاد أن تشيلسي نجح في الأتفاق مع فيليب يورجنسن علي الإنضمام لصفوف الفريق حتي يونيو 2030 مع إمكانية تمديد لموسم إضافي أخر.

وانتقل الحارس البالغ من العمر 22 عام إلي صفوق فياريال عام 2017 قادمًا من ريال مايوركا الإسباني في صفقة انتقال حر.

وشارك مع الفريق الإسباني الموسم الماضي في 37 مباراة، حيث نجح في ان يحافظ علي شباكه في 6 مواجهات فقط.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلي رغبة الحارس الإسباني كيبا في الرحيل عن الفريق الإنجليزي خلال الميركاتو الحالي.