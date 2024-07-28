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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الإعلامي مجدي عبد الغني عن استيائه من قرار إقامة مباريات الأهلي والزمالك في نفس التوقيت، مشيرًا إلى أن هذا الترتيب لا يتماشى مع أهداف التسويق الرياضي.

مجدي عبد الغني ينتقد توقيت مباريات الأهلي والزمالك المتزامن

وأوضح عبد الغني في تصريحاته على قناة الشمس أن هذا القرار يقلل من فرص متابعة الجمهور للمباريات بشكل كامل، مما يؤثر سلبًا على القيمة التسويقية للبطولة.

وأكد عبد الغني أن الزمالك لا ينافس الأهلي على لقب الدوري في الوقت الحالي، مما يجعل من غير المنطقي تنظيم مبارياتهما في نفس التوقيت.

وأضاف الإعلامي أن هذا التوقيت المتزامن قد يحرم الجماهير من متابعة كل فريق على حدة، وبالتالي يقلل من الاهتمام والإثارة المحيطة بالمباريات.

وأشار عبد الغني إلى أن إقامة مباريات بحجم مواجهة الأهلي والمصري والزمالك والمصري في نفس الوقت يعد خطأً تنظيميًا كبيرًا.

وأوضح مجدي أن هذا الترتيب يحرم الجماهير والإعلام من تغطية الحدثين بشكل مناسب، ويقلل من القيمة التسويقية والإعلامية للمباريات.

واختتم عبد الغني تصريحاته بتساؤله حول دور المسؤولين في الكرة المصرية في اتخاذ مثل هذه القرارات، ودعا إلى إعادة النظر في جدولة المباريات لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الناحية التسويقية والإعلامية، ولضمان متعة أكبر للجماهير.

