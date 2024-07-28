نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل للدور القادم من الأولمبياد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتساءل عشاق ومحبي كرة القدم بصفة عامة ومنتخب مصر بصفة خاصة عن فرص الفراعنة في التأهل إلى الدور القادم من أولمبياد باريس للمنافسة بقوة على الفوز وتحقيق نجاح تاريخي له في البطولة.

ويشارك المنتخب المصري في أولمبياد باريس، والتي انطلقت في 24 يوليو 2024 وتستمر حتى 9 أغسطس 2024 واستطاع أن يفوز على منتخب أوزباكستان في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لا بوجوار ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتمكن الفراعنة من الفوز على أوزباكستان في الجولة الثانية بعدما نجحوا في تحقيق التعادل في الجولة الأولى أمام جمورية الدومينيكان.

كيف يتأهل المنتخبات من دور المجموعات

وبحسب القواعد الموضوعة، فيتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من مجموعات أولمبياد باريس 2024 إلى الدور الثاني، وفي حالة تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط يتم اللجوء للمعايير التي تتمثل في، فارق الأهداف، عدد الأهداف التي يمتلكها كل منتخب، النقاط في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتساوية، فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتساوية، الأهداف التي سجلها كل منتخب في المتساويين معه في النقاط.

فرص منتخب مصر للتأهل إلى الدور القادم في أولمبياد باريس

ويمتلك منتخب مصر ثلاث فرص تمكنه للتأهل إلى الدور القادم في أولمبياد باريس وتتمثل الفرصة الأولى في أنه في حقق منتخب مصر الفوز على نظيره منتخب إسبانيا في الجولة الأخيرة، سيضمن بذلك التأهل متصدرًا للمجموعة بشكل مباشر.

بينما تتمثل الفرصة الثانية في تعادل منتخب مصر مع منتخب إسبانيا وذلك كونه محتلًا وصافة ترتيب المجموعة رفقة منتخب إسبانيا الذي سيكون في الصدارة.

بينما سيكون الحل الأخير لتأهل مصر حال خسر هو انتظار نتيجة مباراة الدومينيكان أمام أوزبكستان في الجولة الأخيرة، بينما في حال حقق منتخب الدومينيكان الفوز سيتم الاتجاه لفارق الأهداف لحسم التأهل بين مصر والدومنيكان.