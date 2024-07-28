نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعات أولمبياد باريس 2024 قبل مباريات الجولة الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يزداد بحث واهتمام العديد من الجمهور في كل مكان خلال الساعات الأخيرة عن ترتيب مجموعات أولمبياد باريس 2024 قبل مباريات الجولة الأخيرة.

ويستعرض معكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، كافة المعلومات التي تتعلق بترتيب مجموعات أولمبياد باريس 2024 والتي يهتم بها الجمهور في كل مكان.

ونجح منتخب مصر في تحقيق فوزه الأول بهدف دون رد على أوزبكستان، بينما تأهل منتخب إسبانيا للدور ربع النهائي بالانتصار 3-1 على الدومينيكان.

ترتيب المجموعة الأولى في أولمبياد باريس

1- فرنسا برصيد 6 نقاط

2- الولايات المتحدة برصيد 3 نقاط

3- نيوزيلندا برصيد 3 نقاط

4- غينيا دون نقاط

ترتيب المجموعة الثانية

1- الأرجنتين برصيد 3 نقاط

2- المغرب برصيد 3 نقاط

3- أوكرانيا برصيد 3 نقاط

4- العراق برصيد 3 نقاط

ترتيب المجموعة الثالثة

1- إسبانيا برصيد 6 نقاط

2- مصر برصيد 4 نقاط

3- الدومينيكان برصيد نقطة

4- أوزبكستان دون نقاط

ترتيب المجموعة الرابعة

1- اليابان برصيد 6 نقاط

2- باراجواي برصيد 3 نقاط

3- مالي برصيد نقطة