نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد بورتو الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم العالمية عن موعد مباراة النصر السعودي وبورتو البرتغالي الودية استعدادا للموسم الجديد.

موعد مباراة النصر وبورتو الودية

من المقرر أن تقام مباراة النصر وبورتو الودية يوم الأحد 28 يوليو 2024 على ملعب دراجاوا بالبرتغال وذلك ضمن الاستعداد للموسم الجديد.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

لم تحصل أي قناة على حقوق بث إذاعة المباراة تلفزيونيًا ولكن يمكن مشاهدة المباراة عبر الإنترنت، حيث يمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق STC على الهواتف الذكية وسيقوم عبد الله الحربي بالتعليق على أحداث اللقاء.

وتعتبر هذه المباراة الودية الخامسة للنصر في معسكره الأوروبي بعد التعادل مع لوليتانو بهدف لكل منهما ثم الفوز على ماريتيمو بهدف نظيف والتعادل مع فارينزي بهدف لكل منهما قبل أن يخسر بهدف نظيف على يد بورتيمونينسي.

وستكون مباراة بورتو هي الأخيرة للنصر قبل أن يختتم العالمي معسكره ويستعد لمباراته المرتقبة أمام التعاون يوم 14 أغسطس المقبل في كأس السوبر السعودي.