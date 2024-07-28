نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره سيراميكا كليوبترا وذلك ضمن مؤجلة من منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 69 نقطة من 27 مباراة حقق فيهم الانتصار في 22 مباراة وتعادل في 3 مباريات وهزم في مباراتين.

بينما يحتل نادي سيراميكا كليوبترا المركز الثامن برصيد 44 نقطة من 30 مباراة حقق فيهم الانتصار في 12 مباراة، وتعادل في 8 مباريات وهزم في 10 مباراة.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوبترا في الدوري المصري

تنطلق صافرة المواجهة في تمام التاسعة مساء غدا الإثنين بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل ملعب استاد القاهرة الدولي المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوبترا في الدوري المصري

وتتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة للدوري المصري في مصر والشرق الأوسط.