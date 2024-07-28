نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف حقيقة ترشح محمود طاهر لرئاسة اتحاد الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الاعلامي مدحت شلبي، ان خلال الأيام السابقة تم نشر على بعض المواقع أسماء لقائمة مرشحة لانتخابات اتحاد الكرة برئاسة المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق.

حقيقة ترشح محمود طاهر لانتخابات اتحاد الكرة

وقال مدحت خلال تصريحات تلفزيونية: الحقيقة في هذا الموضوع ان المهندس محمود طاهر بيفكر يترشح لرئاسة اتحاد الكرة ده حقيقي، ولكن هو لم يحسم الأمر بشكل نهائي حتى الآن.

وأضاف: قائمة المهندس محمود طاهر هيكون فيها نائب الرئيس محمد الإتربي، وأبرز الأعضاء ماجد سامي وبعض الأسماء الشابة لم يتم الاستقرار عليها بشكل نهائي حتى الآن، وعلى الجانب الآخر المهندس هاني أبو ريدة في الصورة ولكن بشكل جديد.

وأكمل: أبوريدة هيجيب مجموعة من الشباب المتعلم اللي لهم تجارب ناجحة في كرة القدم داخل وخارج مصر وهيترشح على منصب الرئيس.

وأختتم مدحت شلبي قائلا: أبو ريدة وطاهر لن يخوضا ضد بعضهما الانتخابات، وهناك أسماء مشتركة بين القائمتين خصوصا العناصر الشابة، ولم يتم حسم الأمر نهائي، بالإضافة إلى أن المهندس أحمد مجاهد في الصورة وبقوة سواء كنائب مع أبو ريدة أو رئيس حال عدم ترشح أبو ريدة.