نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي دوري نايل قبل مباريات الجولة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتواصل المنافسة في الدوري المصري الممتاز "دوري نايل " والتي يقترب الأهلي من حسمها بعد تصدره جدول الترتيب على حساب المصري.

وتستأنف الجولة الثاني والثلاثون من عمر الدوري المصري بالإضافة لاستكمال مؤجلات الجولة التاسعة عشر من عمر المنافسة، والتي تجمع الأهلي أمام سيراميكا كليوبترا والزمالك أمام المقاولون العرب.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري المصري قبل انطلاق مباريات الاثنين:-

هدافي الدوري المصري

1. فيستون ماييلي - 14 هدفا

2.حسام أشرف - 12 هدفا

3.وسام أبو علي - 12هدفا

4.مابولولو - 11 هدفا

5.ياو أنور - 11 هدفا

6.صديق أوجولا - 11 هدفا

7.حسام حسن - 10 أهداف

8.مصطفى زيكو - 10 أهداف

9.أحمد سيد زيزو - 9 أهداف

10.محمد سالم -9 أهداف