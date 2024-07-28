نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم مانشستر سيتي يحسم موقفه من الرحيل للدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق إيدرسون حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي على الأنباء التي ربطته بالرحيل عن فريقه والانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إيدرسون يعلق على أنباء انتقاله إلى الدوري السعودي

وقال إيدرسون في مقابلة إعلامية عبر TNT: لم يتم تحديد أي شيء، أنا سعيد لسماع أن بيب جوارديولا يريدني أن أبقى في مانشستر سيتي، إنه أمر يبعث على السرور، إنه عبقري، أنا سعيد هنا”.

وتابع حارس مرمى مانشستر سيتي: "أنا هادئ. كل ما يحدث هو في يد الله، وهو يعلم الطريق الصحيح”.

جدير بالذكر أن التقارير الصحفية كانت قد أكدت عن وجود صعوبة في مفاوضات الاتحاد السعودي للتعاقد مع إيدرسون بسبب المغالاة المادية من جانب مانشستر سيتي.

جدير بالذكر أن اتحاد جدة يرغب في تعويض رحيل حارس مرماه مارسيلو جروهي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

