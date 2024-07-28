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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن اهتمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بالتعاقد مع نيكو ويليامز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

باريس سان جيرمان يتفوق على برشلونة في صفقة الموسم

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، أن النادي الباريسي زاد من اهتمامه بالحصول على خدمات نيكو ويليامز خلال الساعات الأخيرة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن باريس سان جيرمان يعتبر ويليامز لاعب مثالي لمشروع النادي الفرنسي، بالإضافة أنه سيكون البديل الأمثل لتعويض رحيل كيليان مبابي.

وأوضحت، أن النادي الباريسي يدرك تمامًا مدي اهتمام برشلونة بالتعاقد مع ويليامز، لكنه واثق من إغلاق الصفقة لصالحه في نهاية المطاف.

وكان الصحفي الإسباني فيرناندو بولو أكد برشلونة يعتقد أن ناصر الخليفي مالك سان جيرمان مستعد لدفع مبلغ إلى أتلتيك بلباو أكثر من الشرط الجزائي.