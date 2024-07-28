الترجي يقترب من التعاقد مع يوسف بلايلي

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أحمد جودة - القاهرة - اقتربت إدارة نادي الترجي التونسي، من التعاقد مع يوسف بلايلي لاعب مولودية الجزائر.

بلايلي في طريقه إلى الترجي

والمنتظر أن يصل اللاعب يوسف البلايلي، اليوم أو غدًا، إلى تونس لتوقيع عقده مع الترجي.

ويأتي ذلك بعدما فقدت إدارة مولودية الجزائر الأمل في الإبقاء عليه بسبب شروطه المالية والرياضية، حيث أنه اشترط عدم إبعاد شقيقه فارس.

ورفضت إدارة النادي الجزائري، شروط اللاعب والتي وافق عليه الترجي حيث سيوقع عقدا مع شقيقه مع إعارته لنادي مستقبل سليمان التونسي.