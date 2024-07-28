عاجل.. قرار حاسم من الأهلي بشأن عروض رحيل عبدالمنعم

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أحمد جودة - القاهرة - اتخذ مسؤولو النادي الأهلي، قرارًا جديدًا بشأن عروض رحيل محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم.

الأهلي يرفض النظر في عروض رحيل عبدالمنعم

تلقى النادي الأهلي في الفترة الماضية، عروضًا خارجية من أجل التعاقد مع المدافع محمد عبدالمنعم وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب قناة “أون تايم سبورتس” فأن النادي الأهلي قرر تأجيل مناقشة العروض المقدمة بشكل شفهي أو رسمي بشأن محمد عبدالمنعم.

ويرفض الأهلي، مناقشة عروض محمد عبدالمنعم لحين الانتهاء من لقاءات حسم لقب الدوري المصري، هذا الموسم.

وكان الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو قد أكد أن نادي بولونيا يراقب وضع محمد عبدالمنعم، للتعاقد معه من أجل دعم خط دفاع الفريق في الموسم المقبل.