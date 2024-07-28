نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روما يتفوق علي أتلتيكو مدريد ويقترب من خطف هداف الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدخل روما الإيطالي سوق الأنتقالات بقوة هذا الموسم، لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة قادرة علي صناعة الفارق إستعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد 2024-2025.

روما الإيطالي يستهدف ضم نجم جيرونا

ووفقًا للتقارير الإيطالية، فإن إدارة الذئاب نجحت في الاتفاق مع المهاجم الأوكراني أرتيم دوفبيك للإنضمام إلي صفوف الفريق حتي يونيو 2029.

وأكدت التقارير أن روما سيتقدم خلال الأيام القادمة بعرض رسمي لجيرونا الإسباني لضم المهاجم الدولي الأوكراني بمقابل 30 مليون يورو.

وأنتقل المهاجم أرتيم دوفبيك إلي صفوف جيرونا قادمًا دنيبرو الأوكراني في صيف 2023 بمقابل 7.7 مليون يورو.

وشارك المهاجم الأوكراني البالغ من العمر 27 عام مع فريقه الموسم الماضي في 41 مباراة أحرز 25 هدف وصنع 10 تمريرات حاسمة.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلي رغبة أتلتيكو مدريد في التعاقد أرتيم دوفبيك خلال الميركاتو الحالي.