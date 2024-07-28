نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. 3 عروض فرنسية تهدد صفقة الأهلي المنتظرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير فرنسية عن وجود منافسة شرسة بين ثلاث أندية فرنسية والنادي الأهلي المصري على ضم الدولي التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب خط وسط فريق فرينكفاروزي المجري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يسعى النادي الأهلي لتعزيز خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بناءً على طلبات المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، بعد رحيل اللاعب المالي أليو ديانج إلى نادي الخلود السعودي. يعتبر بن رمضان أحد أولويات النادي الأهلي في هذا السياق.

تنافس شرس بين الأهلي و3 أندية فرنسية على بن رمضان

وفقًا لموقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، أبدت ثلاث أندية فرنسية اهتمامها بالتعاقد مع محمد علي بن رمضان. تراقب أندية تولوز وستاد رين وسانت إيتيان اللاعب منذ تألقه في مواجهة تونس أمام فرنسا في كأس العالم 2022.

أشار الموقع الفرنسي إلى أن بن رمضان يحظى بشعبية كبيرة في الدوري الفرنسي، خاصةً بعد تقديمه أداءً مميزًا في الدوري المجري وظهوره الملفت بقميص منتخبه الوطني في كأس العالم 2022.

الأهلي يتقدم بعرض رسمي

ذكرت تقارير تونسية أن النادي الأهلي تقدم بعرض رسمي لمسؤولي نادي فرينكفاروزي المجري للتعاقد مع بن رمضان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.