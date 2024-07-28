نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان اللجنة الأولمبية المصرية بشأن لاعبة الملاكمة يمنى عياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قامت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس بالتحقيق في واقعة لاعبة الملاكمة المصرية يمنى عياد والتي اضطرت إلى الانسحاب من المنافسات بسبب زيادة وزنها 700 جرام عن الوزن الرسمي لها.

وجاء ملخص التقرير الطبي كالتالي:

”أن اللاعبة عانت عند وصولها إلى باريس من زيادة في الوزن ناتجة عن ظروف وملابسات يوم السفر والطيران، ثم استطاعت تحقيق الوزن الخاص بعد اتباعها برنامج خاص في الأيام السابقة للمنافسة وبعد وصولها إلى باريس، ثم فوجئت بتغيرات فسيولوجية وهرمونية مفهومة لكل السيدات والآنسات والأطباء ونتحفظ على ذكر التفاصيل طبقا لأعرافنا وتقاليدنا المصرية وحفاظا على حقوق ونفسية اللاعبة.. مع العلم أن هناك تقرير تفصيلي من اللجنة الطبية يؤكد على عدم توجيه أي مسئولية على اللاعبة والجهاز الفني والإداري من يريد الاطلاع عليه من المتخصصين يتفضل في اللجنة.

واليكم نتائج اللاعبة يمنى أحمد عياد - والتي أدت إلى تأهلها إلى دورة الالعاب الاولمبية باريس بصفتها صاحبة المركز الأول عن إفريقيا.

النتائج المحلية:-

1- بطولة الجمهورية للسيدات لمدة 3 سنوات

النتائج الدولية:-

1- الميدالية البرونزية فى دورة العاب البحر المتوسط الجزائر 2022 – لتصبح اول لاعبة مصرية تحرز ميدالية بدورة العاب البحر المتوسط.

2- الميدالية الذهبية والحصول على كأس افريقيا بجنوب افريقيا 2024.

3- حاصله على الحزام الذهبى فى بطولة الحزام الذهبى رومانيا 2024 كأول ملاكمة مصرية تحرز هذا الحزام فى البطولة.

4- الميدالية الفضية فى الدورة التاهيلية كأول ملاكمة مصرية تتاهل إلى دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024.