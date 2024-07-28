نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطور حاسم في صفقة انتقال مزراوي إلى مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي مانشستر يونايتد، من خطوة الإعلان الرسمي عن صفقة ضم المغربي نصير مزراوي ظهير أيمن بايرن ميونخ، وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

مانشستر يونايتد يتفق مع نصير مزراوي

أفاد الصحفي الموثوق سانتي أونا التابع لشبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، أن نادي مانشستر يونايتد قد توصل اليوم إلى اتفاق شفهي مع بايرن ميونخ للتعاقد مع نصير مزراوي.

وقال سانتي، أن نصير مزراوي قد وافق بالفعل على الانضمام إلى مانشستر يونايتد.

وأضاف، أنه مانشستر يونايتد أيضًا توصل لاتفاق مع وست هام بشأن انتقال الظهير الأيمن وان بيساكا.

ويتبقى فقط اتفاق على الشروط الشخصية بين وست هام وآرون وان-بيساكا، لإتمام الصفقة.

ووافق مانشستر يونايتد، على انتقال وان بيساكا إلى وست هام، في ظل حسم صفقة نصير مزراوي.