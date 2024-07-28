نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الخسارة أمام صن داونز.. الهلال يواصل معسكره في النمسا ويستعد للقاء كومو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل الهلال السعودي إستعداداته للموسم الجديد من خلال معسكره الخارجي المقام في النمسا والذي سينتهي يوم 3 أغسطس المقبل.



حيث سيشارك الفريق في بطولة كأس السوبر السعودي ودوري روشن السعودي وكأس ملك السعودية، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا.



ويخوض الهلال غدا رابع مبارياته الودية أمام نادي كومو الإيطالي حيث يضم الأخير العديد من النجوم من بينهم الحارس الإسباني بيبي رينا والإيطالي أندريا بيلوتي والفرنسي رافائيل فاران ويتولى تدريبه الإسباني سيسك فابريجاس.



وفي مباراة الغد سيركز البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال التركيز على التشكيلة الأساسية للفريق التي سيخوض بها مواجهة أهلي جدة يوم 13 أغسطس المقبل في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.



وخسر الهلال أول أمس أمام صن داونز الجنوب إفريقي (1-2)، وأحرز هدف الهلال الصربي ميتروفيتش بعد أن أهدر قبل تسجيل الهدف بدقائق ركلة جزاء تصدى لها حارس صن داونز.



وبدأ جيسوس المباراة بتشكيلة مكونة من: ياسين بونو واليامي وحسان تمبكتي وخليفة الدوسري ورينان لودي وناصر الدوسري ومحمد كنو وسالم الدوسري وسافيتش وميشايل وميتروفيتش قبل أن يجري تغييرات شملت جميع عناصر الفريق خلال أحداث الشوط الثاني.

وفي شأن ذى صلة ينتظر أن يكون البرتغالي روبن نيفيز قد إلتحق بمعسكر الفريق أمس بعد أن قضى إجازته الموسمية التي بدأت بعد مشاركته مع منتخب البرتغال في كأس أمم أوروبا 2024، وسوف يخضع لإختبارات اللياقة لتحديد إمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية أو تأجيل ذلك وتطبيق برنامج إنفرادي حتى وصوله إلى درجة اللياقة المطلوبة.



من ناحية أخرى ما تزال المناقشات الإدارية والفنية مستمرة بشأن القائمة النهائية للهلال، حيث سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن قائمة جديدة من اللاعبين التي ستخرج من حسابات مدرب الهلال، وسيتم منحهم الضوء الأخضر للإنتقال إلى أندية أخرى سواء بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة.