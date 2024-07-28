نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. النصر يلاقي بورتو وديًا وهذا موقف رونالدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه النصر السعودي اليوم، مضيفه بورتو البرتغالي في مباراة ودية هي الأقوى خلال معسكر الفريق المقام في البرتغال.

النصر يواجه بورتو اليوم دون رونالدو

ويستضيف ملعب الدراجاو المباراة ويتسع الملعب لـ55 ألف متفرج من المنتظر حضورهم لمشاهدة اللقاء وفريق مواطنهم النجم كريستيانو رونالدو.

وكان الجمهور البرتغالي يتمنى مشاهدة رونالدو اليوم لكن إجازته بعد كأس أمم أوروبا حالت دون ذلك، لكن يبقى مواطنه أوتافيو والبرازيلي تاليسكا والنجم السنغالي ساديو ماني والكرواتي بروزوفيتش من الأسماء الجاذبة للحضور.

وتبقى للنصر مباراة ودية واحدة في معسكر الفريق المقام في البرتغال الذي شهد حتى الآن 4 مباريات كان آخرها أمام فريق بورتيموينسي البرتغالي التي إنتهت بفوز الأخير بهدف نظيف.